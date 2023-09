Promozione, pari a reti bianche tra Dolo Pianiga e Vigontina San Paolo

DOLO PIANIGA - VIGONTINA SAN PAOLO 0-0



DOLO: Milini, Pranovi (26’ s.t. Campagnaro), Alessandro Bacchin, Mazziotti, Caco, Tagliapietra, Rigato (12’ s.t. Nani), Battilana, Dovico, Matta (39’ s.t. Roberto Bacchin), Casarin (18’ s.t. Rando). A disp. Bortoletto, Vian, Tessaro, Travaglini, Tusha. All. Matteo Milan.

VIGONTINA SAN PAOLO: Fornea, Garavello, Smaggiato, Fanton, Canton, Giordano Bruno (43’ p.t. Paccagnella), Zanni, Tinello, Ruzza (14’ s.t. Brioschi), Giuliato (44’ s.t. Dalla Libera), Sartorato (36’ s.t. Barison). A disp. Favaron, Di Bartolomeo, Griggio, Santello. All. Alessandro Piron.

ARBITRO: Golis di Conegliano.

NOTE: Spettatori 130 circa. Ammoniti Battilana, Roberto Bacchin, Garavello e Sartorato. Recuperi: 2’ e 4’.

Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Dolo Pianiga e Vigontina San Paolo, valida per la terza giornata di andata del girone C di Promozione.

Partita tosta e giocata piuttosto alla pari, anche se le occasioni sono state di marca locale. Padroni di casa pericolosi nel primo tempo sugli sviluppi di un’incertezza difensiva ospite: il portiere Fornea, ricevendo un retropassaggio, rinvia sui piedi di Dovico ma si esalta pochi istanti dopo salvando tutto con un riflesso strepitoso sull’ex attaccante dell'Aurora Legnaro. La Vigontina San Paolo risponde a tono con una discesa di Zanni lungo l’out mancino: il traversone dellesterno non trova per un soffio la deviazione vincente nè di Ruzza nè di Giuliato. Nella ripresa il Dolo colpisce una clamorosa traversa su azione di corner e gli ospiti replicano con un’altra incursione di Zanni e con una sberla di Garavello che si spegne di poco alta. L’ultimo brivido è di marca veneziana, con una punizione dal limite concessa al 94’ e calciata da Bacchin con un siluro rasoterra su cui Fornea è prodigioso nel salvare con la punta delle dita, spedendo la sfera a baciare il palo.