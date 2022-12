Promozione, il Real Martellago riabbraccia Andrea Barison dopo lo stop per la leucemia

L'ultimo acquisto di calciomercato messo a segno dal Real Martellago va oltre la dimensione calcistica.

E' rientrato dopo oltre un anno e mezzo di stop il difensore Andrea Barison, fermo in questi lunghi mesi dopo essere stato colpito dalla leucemia. Il giovane difensore, classe 2002, non ha mai mollato e ora è ufficialmente tornato a far parte del gruppo di mister Alessandro Tamai. Davvero una bella storia che dà speranza a tutti quelli che vengono colpiti da questa brutta malattia.