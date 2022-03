Robeganese a valanga

Vittoria più che meritata quella della formazione di Giovanni Soncin, che ha giocato decisamente meglio in entrambi i tempi ed aveva messo la gara in discesa fin dall'avvio (quando nell'arco di cinque minuti o poco più si è portata sul 2-0), ma che - visto il contemporaneo successo del Pozzonovo ad Abano - non riduce, purtroppo, la distanza dalla zona salvezza. Partenza-sprint, come detto, dei blu-granata in gol già al 2'. Dalla destra spiove un bel cross, che Giacomin appostato sul secondo palo rimette nel mezzo: qui irrompe Ferrarese, che con un gran colpo di testa insacca proprio sotto l'incrocio. Al 6' il raddoppio: su una bella palla filtrante partita dal centrocampo, Sartori si trova a tu per tu con il portiere locale Gallo ed insacca incrociando sul secondo palo. Messo al sicuro il risultato, i veneziani si limitano di fatto a controllare e la gara: questa, giocata per lo più a centrocampo e molto spezzettata dai falli, diventa piuttosto noiosa non riservando più grosse emozioni. E' ancora la Robeganse, però, a rendersi pericolosa nella seconda parte del primo tempo in almeno un altro paio di occasioni: entrambe con il suo centravanti Sartori, probabilmente il migliore in campo. Al 35', libero in area, calcia ma il terzino locale Fior in scivolata riesce a deviare in calcio d'angolo; al 43' con una bella azione personale sul fondo, riesce a saltare anche il portiere e mettere nel mezzo; ma l'occasione è sventata dal difensore centrale dei padovani Burbello.

Secondo tempo

La ripresa, invece, si apre decisamente meglio per i padroni di casa: al 1' il tiro di Stocco da fuori area, è deviato dal portiere ospite Corasaniti in angolo. Al 10', su cross di Tonin che sulla destra aveva saltato due uomini, il subentrato Yara tira a lato di poco.

Al 15' un altro tiro da fuori di Stocco sorvola la traversa. Ed al 28' Xausa, sulla destra, riesce a saltare due difensori portandosi davanti al portiere Corasaniti che devia in angolo mantenendo così inviolata la propria porta.

I padroni di casa, restati in dieci al 35' per l'espulsione di Velardi, vengono di nuovo messi sotto dalla formazione ospite che, infatti, arrotonda ancora il risultato nel recupero fissando il risultato finale di 3-0: è davvero molto bella l'azione personale di De Polo che, partito da centrocampo, salta due-tre difensori ed arrivato davanti al portiere locale lo salta con un bello e beffardo scavino.

Domenica prossima, al Comunale di Salzano è attesa la Godigese.