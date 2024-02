Sabato Pisa-Venezia, la presentazione del match

La Giornata 26 di Serie B è alle porte e il Venezia si appresta ad affrontare il Pisa allo stadio Anconetani-Arena Garibaldi sabato 24 febbraio alle ore 16:15.



I precedenti

Il Pisa non ha vinto nessuno degli ultimi sette incroci (5N, 2P) in Serie B contro il Venezia: solo contro il Bari (otto) i toscani contano una striscia aperta più lunga di gare consecutive senza vittoria in cadetteria. Negli ultimi cinque incroci in Serie B, Pisa e Venezia hanno pareggiato in quattro occasioni: tanti segni ‘x’ quanti quelli fatti registrare nelle precedenti 14 sfide in cadetteria.



Statistiche e curiosità

Il Pisa ha vinto due delle ultime quattro gare giocate in casa in Serie B (1N,1P) tante vittorie ottenute quante nelle precedenti 14 sfide interne nella competizione (6N,6P); inoltre, dopo la vittoria nell’ultima gara giocata al Garibaldi contro la Sampdoria (2-0) i nerazzurri potrebbero vincere due partite consecutive nella serie cadetta, tra le mure amiche, per la prima volta da dicembre 2022 (serie di cinque in quel caso, con Luca d’Angelo in panchina). Il Venezia ha guadagnato 45 punti nelle prime 25 giornate di questa Serie B, l’ultima volta che la squadra veneta ha raggiunto almeno 45 punti dopo 25 gare in cadetteria è stata nel 1997/98 (46), stagione poi chiusa con la promozione; i lagunari inoltre, vanno a segno da nove gare consecutive in campionato, con una media di 2.2 rete a partita e non arriva a più sfide di fila con almeno un gol nella competizione dal periodo tra settembre e novembre 2019 (dieci in quel caso, con Alessio Dionisi in panchina). Pisa (57.1%) e Venezia (54.1%) sono due delle quattro squadre con la percentuale più alta di possesso palla in questa Serie B, in mezzo a loro la Cremonese (54.9%) e prima in questa classifica il Catanzaro con il 59%; la squadra calabrese guida anche la classifica del numero di passaggi completati (11090) nel torneo in corso, davanti proprio ai nerazzurri (10116) e ai lagunari (9653). Nicholas Bonfanti, arrivato nel mercato di gennaio, ha segnato due gol nelle prime tre partite casalinghe con la maglia del Pisa (entrambe da subentrato); contro il Venezia ha già segnato in questo campionato nel girone di andata, ma con la maglia del Modena, quella veneta è l’unica squadra contro cui l’attaccante classe ’02 vanta più di una rete in Serie B (due). Joel Pohjanpalo è il giocatore che ha realizzato più reti nei maggiori cinque campionati europei, considerando anche le seconde divisioni da inizio 2024 (otto) Inoltre, l’attaccante finlandese va a segno da tre gare consecutive in Serie B, e potrebbe andare a bersaglio per quattro match di fila in cadetteria per la prima volta dallo scorso maggio; tuttavia, il Pisa è la squadra contro cui il classe ‘94 ha giocato più partite (tre) e più minuti (250) tra quelle contro cui è ancora a secco di gol.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Alberto Aquilani si affronteranno sabato per la seconda volta in carriera. L’unico precedente è quello della gara d’andata terminata 2-1 in favore degli arancioneroverdi. Paolo Vanoli ha affrontato la formazione nerazzurra per 2 volte in carriera nelle quali ha raccolto 4 punti. Aquilani ha incontrato i lagunari nella gara d’andata di questo campionato, andando incontro ad una sconfitta al Penzo. Nelle ultime partite di campionato, il Venezia ha utilizzato principalmente il 3-5-2. Il Pisa ha invece optato per il 4-2-3-1 e il 3-5-2 negli ultimi precedenti.