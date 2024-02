Prima Categoria, il San Stino è eliminato dal Trofeo Regione Veneto

SAN STINO - CAPPELLA MAGGIORE FREGONA 0-3



San Stino (4-4-2): Marian, Montagner (32' st Borgolotto), Rosso (4' st Carrer), Guglielmini, Viel, Biasi Manolache, Battistel, Terribile (13' st Marchesan), Rosani, Pavan (7' st Scantamburlo), Pantarotto. All. Benetti.



Cappella Maggiore Fregona (4-3-3): Battiston, Cella, M. Jalloul, H, Jalloul, Galeja, Pam, Zanette (19' st Greco), Doriguzzi (15' st Rorato), Uliana (38' st Sellami), Spader (29' st Rista), Mbaye (26' st Lenisa). All. Gallonetto.



Reti: pt 37' Mbaye; st 22' Greco, 35' Uliana.



Arbitro: Granziera di Bassano del Grappa.



Note: ammoniti M. Jalloul, Terribole, Greco, Guglielmini. Angoli 3-4. Recuperi pt 3', st 5'. Spettatori 150 circa.



San Stino di Livenza. Con una prestazione d'autorità il Cappella Maggiore Fregona sbanca 3-0 lo stadio Orlandini e si qualifica per le semifinali di Coppa. La squadra di Gallonetto sblocca il punteggio nel primo tempo con Mbaye, rischia grosso quando Battistel colpisce la traversa ma nella ripresa con Greco e Uliana mette in ghiaccio il risultato, controllando fino alla fine. Cade il San Stino che ha sofferto molto la velocità della formazione trevigiana e non ha saputo sfruttare le occasioni create.



Completo arancione per il San Stino, schierato da mister Benetti con il 4-4-2: quasi confermata la squadra vista a Jesolo, in porta c'è Marian al posto di Fagherazzi, davanti Rosani per Scantaburlo, in coppia con Pavan. Divisa bianca invece per il Cappella Maggiore Fregona: turnover abbastanza largo per la squadra di Gallonetto, il 4-3-3 resta comunque il modulo di partenza con i rapidi Zanette e Mbaye sulle fasce. Al 5' ci prova H. Jalloul dal limite, palla di poco alta. Occasione per il San Stino al 12': bell'azione palla a terra dei padroni di casa, Rosani smarca Pavan che da ottima posizione spara però a lato. Palla gol invece per il Cappella Maggiore Fregona al 18' con un calcio di punizione di Zanette che col mancino sfiora il palo. Al 28' scontro areo tra M. Jalloul e Montagner, giallo per il terzino trevigiano nonostante i giocatori di casa chiedessero il cartellino rosso. Lo stesso Montagner non ce la fa e poco dopo lascia il posto a Borgolotto. Il Cappella Maggiore Fregona rompe gli indugi al 37' quando Mbaye riceve palla sul centro-sinistra dell'area e con una conclusione a mezza altezza non lascia scampo a Marian, fermo a guardare la palla entrare alla sua sinistra. Gli ospiti al 40' si divorano il raddoppio: contropiede di Mbaye sullla fascia sinistra, lancio preciso per Zanette che stoppa e calcia a giro, Marian respinge corto, Uliana da due passi tira alle stelle. La risposta del San Stino è affidata a un mancino di Pantarotto che fa la barba alla traversa. I padroni di casa vanno ancora più vicini al pareggio al 48': botta di Battistel dai 20 metri, palla che cozza sulla traversa, Pam spazza anticipando la possibile ribattuta di Pavan.



Al 3' punizione per il San Stino dal centro destra, Viel irrompe sul secondo palo, si salva d'istinto Battiston che praticamente si ritrova con la sfera addosso. I padroni di casa cambiano parecchi elementi nei minuti successivi, soprattutto entra il bomber Scantamburlo finora autore di 21 reti tra campionato e coppa. Il Cappella Maggiore Fregona si rivede dalle parti di Marian al 16' quando il neo entrato Rorato di prima intenzione tira largo da una quindicina di metri. Palla gol per il San Stino al 21': spizzata di Scantamburlo per Rosani che si ritrova in posizione favrevole ma colpisce sul fondo, palla larga alla sinistra del portiere.. Non succede praticamente più nei minuti successivi fino al triplice fischio dell'arbitro.