Serie D, secondo pareggio di fila per il Mestre che fa 0-0 a Levico Terme

Un punto per il Mestre che sul campo del Levico Terme non va oltre lo 0-0, medesimo risultato maturato una settimana fa al Baracca con la Luparense. In Trentino gli arancioneri disputano una discreta partita ma non riescono a trovare la via della rete per il terzo match di fila, anche per via delle numerose assenze tra squalifiche e infortuni nel reparto avanzato.

Al 35' ci prova Severgnini con una punizione dal limite che termina a lato di pochissimo. A inizio secondo tempo invece Ortega mette in mezzo un pallone d'oro per Varotto che tutto solo in area avversaria calcia clamorosamente fuori. L'occasione migliore per il Levico arriva al 15' quando in una mischia Preknicaj colpisce il palo.

Alla fine è un punto a testa e tutto sommato soddisfatti: Mestre e Levico restano appaiate a quota 16 punti, appena sopra la zona playout. Domenica prossima gli arancioneri di Zecchin ospiteranno la Prodeco Montebelluna ultima in classifica.