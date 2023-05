Serie B, la presentazione di Venezia-Perugia

Il Venezia torna allo Stadio Pier Luigi Penzo per incontrare il Perugia nell’ultimo impegno in casa della regular season, nella Giornata 37 del campionato di Serie B 2022/23.



I precedenti

Sono 24 i confronti fra Venezia e Perugia in Serie B, di cui 12 in casa dei lagunari. Fra le mura amiche, il Venezia vanta otto vittorie e un pareggio. Venezia e Perugia non hanno pareggiato alcuna delle ultime cinque sfide in Serie B: due successi veneti e tre umbri nel parziale, incluso quello della gara di andata (2-1, 19 dicembre 2022).



Statistiche e curiosità

Il Venezia ha vinto cinque delle ultime sette gare casalinghe contro il Perugia in Serie B (2P), andando sempre a segno in questo parziale (media di 2.1 gol realizzati a partita). Dalla Giornata 30 in poi, solo il Genoa (17) ha raccolto più punti del Venezia (16) in Serie B, con i veneti che nel periodo sono la squadra che in assoluto ha segnato più gol (17). Il Perugia ha collezionato solo due punti nelle ultime sei gare in Serie B (2N, 4P), con un punteggio aggregato di 2-12. Il Venezia ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe in Serie B, segnando sempre almeno tre reti: i lagunari non hanno mai realizzato più di due gol per quattro gare interne di fila nel campionato cadetto. Il Perugia ha effettuato 25 attacchi in contropiede in questa Serie B, solo Frosinone (39) e Palermo (31) ne hanno registrati di più fino ad ora.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Fabrizio Castori si sono già incontrati in questo campionato sulle rispettive panchine, nel girone di andata. Mister Castori è fra gli allenatori più esperti della serie cadetta, con 533 partite all’attivo e 176 vittorie. Inizialmente esonerato dalla panchina del Perugia il 19 settembre 2022, mister Castori vi ha fatto ritorno esattamente un mese dopo, subentrando a conclusione della breve parentesi con i biancorossi di Silvio Baldini. Nelle ultime tre partite, mister Castori è passato dal 3-4-1-2 al 3-5-1-1, impiegando Luperini come trequartista puro. Mister Vanoli è invece tornato al prediletto 3-5-2 in occasione degli ultimi impegni di campionato.





I marcatoriI migliori risultati sotto porta del Perugia nella corrente stagione non sono frutto dei gol degli attaccanti, bensì delle otto reti siglate da Tiago Casasola. Nato come difensore centrale, ma specialista dei rigori, Casasola è stato impiegato da Castori come terzino destro e come esterno. A partire da inizio aprile, nessun giocatore nei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni ha segnato più gol di Joel Pohjanpalo del Venezia: otto reti in sei presenze nel periodo. L’attaccante finlandese non potrà contare sul compagno Dennis Johnsen, che salterà la partita per squalifica. Con lui in campo, i lagunari hanno vinto il 34% delle partite di questo campionato, per una media punti di 1.3; senza di lui, invece, la percentuale di vittorie scende al 25% (1 punto di media a match).