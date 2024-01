Serie C femminile, ancora un pareggio per il Venezia

CONDOR TREVISO - VENEZIA 2-2

Marcatrici: 20’ Zornio, 33’ Simeoni, 49’ Willis, 83’ Zuanti

Condor Treviso: Dal Bon; Grillo, Natali, Maschio, Toppan, Simeoni, Dal Zotto (15’ Pavan F.), Mason, Bortolato, Zornio (31’ st Piconi), Simionato (1’ st Pavan B.). A disposizione: Stecchini; Zambon, Fassin. Allenatore: Paola Garbujo

Venezia: Palmiero; Airola, Gismann, Dieude’, Quaglio, D’Avino (1’ st Zuanti), Cortesi, Penzo (29’ st Mattiello), Grossi (1’ st Poli), Willis, Furlanis

A disposizione: Gangi, Tasso, Squizzato, Canciello, Cavalier, Govetto. Allenatore: Tatiana Zorri

La quattordicesima giornata di Serie C Femminile ha visto il Venezia FC conquistare un punto sul campo del Condor Treviso in una partita terminata 2-2. In apertura di gara le padrone di casa del Condor Treviso si rendono subito pericolose con la n. 9 Toppan che calcia alto sopra la traversa. Al 6° minuto una prima reazione delle Leonesse con Penzo che calcia al volo, su cross di Furlanis, colpendo il palo. Al minuto 20 però è il Condor Treviso a passare in vantaggio con Zornio a seguito di una palla persa dal Venezia sulla trequarti. Non tarda ad arrivare un’altra grande occasione per le ospiti con Willis che dal limite dell’area lascia partire una conclusione molto potente che si stampa sulla traversa. Le leonesse arancioneroverdi cercano più volte il pari ma al 33’ le padrone di casa riescono a raddoppiare con un pallonetto della n. 10 Simeoni a seguito di una ripartenza su palla persa dal Venezia. Nel finale di prima frazione le ragazze di Tatiana Zorri provano ad accorciare lo svantaggio prima con Gismann e successivamente con Willis e D’Avino senza trovare però la via del gol.



Il secondo tempo è tutto a tinte arancioneroverdi, Quaglio si rende subito pericolosa ma il portiere avversario le nega il gol. Passano solamente 4 minuti e dagli sviluppi di un corner battuto da Cortesi, l’attaccante maltese Willis sul secondo palo accorcia le distanze con una splendida incornata. Il Venezia non molla e produce diverse occasioni da rete tra cui l’ennesimo legno colpito in questo caso da Furlanis al 19’ della ripresa. Nel finale il Venezia ci prova ripetutamente e alla fine al 38’ Zuanti riesce ad infilare il portiere avversario con una conclusione precisa dal limite dell’area. Termina sul punteggio di 2-2 una gara sfortunata per le leonesse che colpiscono due pali e una traversa ma rimangono in seconda posizione alle spalle del Meran Women, prossimo avversario.