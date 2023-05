Serie C femminile, il Venezia travolge 6-1 il Villorba

VENEZAI - VILLORBA 6-



Marcatori: De Martin 25’, Tomasi 27’, Cacciamali 33’, Risina 47’, D’Avino 72’, Zuanti 80’, D’Avino 87’.



Venezia: Pinel, Risina (Salvi 75’), Lamti, Zuanti (Carleschi 80’), Airola, Cacciamali, Barro, Quaglio (Verdaguer 63’), Tomasi, Govetto (Shirazi 58’), Da Canal (D’Avino 17’). Allenatore: Marino.



Villorba: Donadel, Sandi, Zilli, Morettin (Ghezze 89’), Pivetta, Bassani, Foltran (Pistis 70’), Mella (Tomaselli 63’), Rossi, De Martin (Coletto 71’), Trevisol (Peron 48’). Allenatore: Niero.

Un Venezia travolgente recupera lo svantaggio iniziale e dilaga chiudendo 6-1 la gara casalinga contro il Villorba valida per la Giornata 28 del campionato di Serie C Femminile.

Il primo squillo arancioneroverde arriva al 15’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con il colpo di testa di Chiara Barro, facile preda del portiere. Passano in vantaggio le gialloblù al 25’ con Adriana De Martin, ma la formazione di casa non tarda a pareggiare i conti grazie a Giada Tomasi, che appena due minuti dopo spedisce in rete di testa il gol dell’1-1. Al 33’ Isabel Cacciamali sigla la rete del vantaggio lagunare, addomesticando una palla vagante e indirizzandola in porta, e il Venezia avrà l’ultima grande occasione del primo tempo con Alice Zuanti, che tira di potenza costringendo Zoe Donadel ad una parata difficile.

La seconda frazione di gioco vedrà protagoniste assolute le padrone di casa, a segno all’inizio della ripresa con Risina, che ruba il tempo alla difesa gialloblù e calcia in rete di potenza per il gol del 3-1. Al 27’ cala il poker Ida D’avino con un preciso tiro a rientrare all’incrocio sul secondo palo, e al 35’ Alice Zuanti approfitta di una ribattuta insaccando il gol del 5-1. Chiude la gara l’asse Shirazi-D’Avino, con l’ugandese che con un passaggio smarcante va a liberare l’accorrente numero 10, a segno per la doppietta personale.

Il prossimo appuntamento vedrà le arancioneroverdi impegnate nel derby esterno con il Venezia Calcio 1985, in scena domenica 21 maggio alle ore 15:30.