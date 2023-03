Serie C femminile, pareggio a Merano per il Venezia

MERAN - VENEZIA 1-1

Marcatori: Bonnín 23’, Nischler 65’

Meran: Caser, Turrini, Vuerich, Barbacovi (Zipperle 46’, Tulumello 87’), Marghesin, Egger H. (Pomella 73’), Abler, Peer, Nischler, Reiner, Pfostl- A disposizione: Valenti, Egger E., Pircher, Rabanser, Tulumello, Sartori. Allenatore: Campolattano.

Venezia: Pinel, Risina, Lamti, Zuanti (Fassin 90’), D’Avino (Verdaguer 47’), Cacciamali (Govetto 63’), Barro, Quaglio, Tomasi, Sclavo, Bonnín. A disposizione: Limardi, Lyberg, Grossi, Airola, Tiozzo, Cadamuro. Allenatore: Marino.

Si chiude sull’1-1 la trasferta che ha visto il Venezia affrontare il Meran nella giornata 22 del Campionato di Serie C Femminile. Le arancioneroverdi partono subito in avanti, ma Zuanti viene anticipata di un soffio su un cross in area che trovava l’attaccante in ottima posizione. Le padrone di casa cercano la rete al 5’ su una punizione laterale dalla distanza, senza però riuscire a superare Pinel, che blocca senza problemi. Il vantaggio lagunare arriva al 23' con Bonnín: Risina viene atterrata in area, e la spagnola trasforma il conseguente calcio di rigore assegnato dal direttore di gara, portando le ospiti in vantaggio. Nella ripresa, viene espulsa Tomasi al 59’ a seguito di un fallo a centrocampo e doppia ammonizione, con le lagunari che si troveranno in inferiorità numerica per gran parte della seconda frazione di gioco. Al 65’ la difesa veneziana non gestisce al meglio palla in area, circostanza da cui scaturisce un rimpallo che favorisce Nischler, a segno per il pareggio. Occasione d’oro per Zuanti al 69’, con la numero 7 brava a dribblare l’avversaria e tirare in porta, ma si fa trovare pronta Caser, e il Venezia avrà l’ultima possibilità di conquistare tre punti con Bonnín al 92’, che batte una potente punizione dalla distanza a fil di palo, senza però riuscire a sorprendere l'estremo difensore meranese.