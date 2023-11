Serie D, il Portogruaro continua a salire

Non vuole smettere di sognare il Portogruaro che al Mecchia batte 2-1 in rimonta l'Atletico Castegnato e sale al terzo posto in classifica. Un traguardo a dir poco inaspettato per una squadra ripescata e ricostruita da zero.

Eppure l'inizio di partita è stato tutt'altro semplice per la squadra di Max De Mozzi, sotto 1-0 al 18' quando Rusconi approfitta di un errore in fase di impostazione di Poletto per involarsi verso la porta e battere Sfriso. Il portiere del Portogruaro evita il 2-0 al 26', salvando su Pesenti. Nella ripresa la sinfonia pare non cambiare finchè entrano le forze fresche dalla panchina: tra il 21' il 29' fanno infatti il loro ingresso sul campo di gioco Villanova, Speltri, i due Rossi e Samotti. Proprio ques'ultimo al 33' riesce a procurarsi un calcio di rigore che Nicoloso trasforma. Non sazio del pareggio il Portogruaro insiste e al 35' si porta sul 2-1: ancora bravissimo Samotti che cross alla perfeziona per Nicoloso, letale sottoporta nell'infilare Chini. Doppietta per l'attaccante di San Daniele del Friuli che raggiunge così già quota 7 marcature nel torneo. I granata gestiscono il risultato fino al triplice fischio, salvo poi una coda nervosa che costa il rosso all'allenatore De Mozzi.