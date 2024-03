Serie D, il Portogruaro pareggia 1-1 il derby con il Cjarlins Muzane

PORTOGRUARO – CJARLINS MUZANE 1 – 1



PORTOGRUARO Battaiotto, Boccafoglia (34’ st Samotti), Montalto (11’ st Peschiutta), Poletto, Calcagnotto, Pettinà, Zupperdoni (34’ st K. Rossi), Finazzi, Ejesi (34’ st Rosso), Nicoloso, A. Rossi (11’ st Zanotel). A disposizione: Sfriso, Samotti, Zanin, Sambo, Nalesso, Rosso, Zanotel. All. De Mozzi.



CJARLINS MUZANE Carnelos, Bonafede, Guizzini, Clemente (45’ st Calabrese), Cigagna, Cuomo (22’ st Pellizzer), Bassi, Gibilterra (11’ st Destito), Lucatti (18’ st Maletic), Belcastro, Kyeremateng (18’ st Moraschi). A disposizione: Bonucci, Zarrillo, Gaspardo, Chiccaro. All. Princivalli.



Arbitro Garofalo di Torre del Greco.



Marcatori: st 9’ Nicoloso (r), 25’ Maletic.



Note: angoli 4 a 3 per il Portogruaro. Recuperi: 3’ e 6’. Espulso: Princivalli al 24’ per proteste. Ammoniti: Calcagnotto, Bonafede, Cigagna, Ejesi e K. Rossi.





Pareggio in rimonta per il Portogruaro nel derby con il Cjarlins Muzane, con le due reti che decidono la gara arrivate nella seconda frazione di gioco: a Nicoloso risponde Maletic per l'1-1 finale.



Prova a farsi vedere in avvio il Cjarlins Muzane quando Gibilterra riconquista palla e serve Kyeremateng, per il diagonale da posizione defilata a fil di palo, con la pronta risposta dei padroni di casa affidata al solito Nicoloso il cui destro, da poco fuori l’area di rigore, è potente, ma non inquadra la porta. Si affida alle palle inattive il Portogruaro e al 23’ il corner di Poletto è prolungato da Pettinà per Zupperdoni con il colpo di testa di quest’ultimo bloccato in tuffo da Carnelos, ad anticipare il destro da fuori area di Kyeremateng fuori non di molto. Vuole chiudere in avanti la prima frazione il Portogruaro e dopo un sinistro di Poletto, dagli sviluppi di un calcio d’angolo da lui stesso battuto, deviato da Carnelos è Zupperdoni impreciso nella conclusione, con il suo diagonale da buona posizione che non inquadra la porta.



Ripresa con Cjarlins Muzane subito votato all’offensiva tanto che bastano 25 secondi a Kyeremateng per involarsi verso la porta avversaria, con il suo diagonale alzato sopra la traversa da Battaiotto. Portogruaro poco dopo trova il vantaggio quando Nicoloso, atterrato da Bonafede, si conquista e trasforma il calcio di rigore assegnato alla sua squadra. Ci prova ancora l’attaccante di casa, ma la sua conclusione dal limite, conseguente a uno schema da calcio di punizione, è bloccata da Carnelos. Il Cjarlins Muzane attende e al 25’ perviene al pareggio: sul calcio di punizione di Clemente svetta, a centro area, Maletic per il colpo di testa che si infila con Moraschi che prolunga la traiettoria in rete quando il pallone sembra aver già varcato la linea di porta. Mancano ancora parecchi minuti ma non succede più nulla fino al triplice fischio dell'arbitro.