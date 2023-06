Serie D, volto nuovo in attacco per il Mestre

Altro nuovo arrivo in via Baracca, dopo Carli approda un altro giovane attaccante: è Leonardo Moraschi, classe 2000, bergamasco, nato a Capriolo.



E' proprio dalle sue parti che Leonardo si forma calcisticamente, prima entrando a far parte del prolifico vivaio dell’Atalanta per poi passare alla FeralpiSalò, squadra con la quale fa il suo esordio in Serie C a soli 18 anni.



Successivamente Moraschi aquisterà esperienza girovagando fra il girone A e il girone B della serie D (Calvina, Breno, Ponte S. Pietro, Ambrosiana e S. Martino Speme) fino ad approdare la scorsa stagione a Levico. Con i termali con la maglia da titolare disputerà il suo campionato migliore siglando 10 gol.