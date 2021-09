Spinea ottiene il suo primo punto in rimonta

Lo Spinea conquista il suo primo punto in Serie D, ma è stata dura. I veronesi prendono subito in mano il gioco e sfiorano il gol quattro volte trovandosi soli in area con la difesa gialloblu spaesata. Il vantaggio ospite arriva al 16'con Peli ma Dan ha grosse responsabilità perchè prende gol sul proprio palo con un tiro non certo irresistibile.Lo Spinea tarda a ingranare e il primo tiro arriva solo al 38' con Brugnolo che impegna Aldegheri in angolo. Spinea che inizia a giocare ma che rischia sul finire del primo tempo con Dan che viene impegnato da Manarin.

La ripresa

Con la pioggia battente il campo diventa sempre più pesante e si fatica a costruire gioco. Bisogna attendere il quarto d'ora per vedere lo Spinea accendere la luce. Cross da sinistra, in quattro mancano la deviazione ma Dal Compare riesce di testa a trovare il meritato pareggio. Il gol scuote i ragazzi di D'Este che iniziano a manovrare bene tanto che Fantinato sfiora il colpaccio con un tiro da fuori che Aldegheri riesce a far suo con uno splendido tuffo. Finisce 1 a 1 ma lo Spinea sembra in crescita. Muove la classifica e attende il derby.