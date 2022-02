Spinea sconfitta pesante

La partita riserva subito un'emozione dato che direttamente da calcio d'angolo Diniz colpisce il palo. Lo Spinea comunque è in partita e quando può si presenta in avanti con una certa pericolosità quando Pasha, spalle alla porta al limite, si gira e scarica il mancino che non trova per poco lo specchio della porta. Poco dopo la mezzora comunque il Lupi mettono la freccia. Rivi serve Vassollo che dopo una galoppata fa centro con un destro che termina lentamente in rete senza che la difesa riesca a intercettare la palla. E' il primo sigillo per Vassallo con la maglia della Luparense. Che dopo un paio di minuti cerca ancora gloria, questa volta con una conclusione a giro che termina la sua corsa di poco a lato. Buona la reazione dello Spinea in apertura di ripresa tanto che il tentativo di potenza da fuori area di Brugnolo, tra i migliori dei suoi, viene deviato in angolo. La Luparense però è sempre minacciosa quando affonda. Così Rabbas, appena entrato, ha la palla buona da posizione ravvicinata con la sfcera respinta dalla retroguardia davanti alla porta. Sempre Rabbas, a conferma del suo buon impatto al match, ci riprova su invito di Rivi con Noè abile nella respinta.

La ripresa

Poi, lo scontro di gioco fortuito tra Meneghini e Riccato con tanto di sospensione del match per qualche minuto. Quando si riparte la formazione di Vianello cerca di acciuffare il pareggio sfiorandolo poco dopo la mezzora: assist dalla sinistra di Zanon per l'incornata di Pasha che manca per un soffio la porta. Dal possibile pareggio si passa invece al raddoppio dei padovani che vale come un'ipoteca sulla vittoria. L'arbitro punisce con il penalty un tocco con la mano in area di Dal Compare. Sul dischetto si presenta Rivi, rigorista dei Lupi, che non perdona mettendo a segno il suo dodicesimo sigillo stagionale, quarto di fila e gli ultimi due dagli undici metri tra Ambrosiana e Spinea. Ormai non resta che attendere il triplice fischio, al quale la Luparense festeggia per avere allungato la serie utile anche se in vetta vincono anche le dirette rivali, mentre lo Spinea esce sconfitto sia pur a testa alta.