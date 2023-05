Stasera Parma-Venezia: la presentazione di mister Paolo Vanoli

A poche ore dalla Giornata 38 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare il Parma in trasferta alle 20:30 di domani, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“Anche questa settimana, la squadra ha lavorato molto bene. Vedo una formazione carica e ben consapevole della posta in gioco di domani, ma anche con la giusta serenità mentale. Servirà una grande prestazione contro una squadra come il Parma: tecnicamente forte, in forma, con il vantaggio del fattore campo. Mister Pecchia ha lentamente costruito una delle rose con le migliori chances ai playoff, che gioca a viso aperto. Se vogliamo vincere, servirà la massima attenzione in tutti i reparti e grande collaborazione fra tutti. Le emozioni che ho vissuto da giocatore a Parma sono indimenticabili, ma voglio guardare al presente e al futuro del Venezia, una società che ha dimostrato di sapersi risollevare e ricostruire. Quando abbiamo davvero fatto squadra, abbiamo poi fatto il salto di qualità, c’è grande unità in spogliatoio e questo si percepisce anche da fuori. Non voglio fare calcoli in ottica di punti e di avversari, voglio solo che questa squadra pensi a sognare e a coltivare la propria ambizione in questa partita”.