Trofeo Regione Veneto di Promozione, risultati e abbinamento dei quarti

Si sono giocati tra ieri pomeriggio e sera gli ottavi di finale del Trofeo Regione Veneto di Promozione. Il Cavarzere, ultima veneziana in gara, è stata eliminato: contro il Monselice i biancolesti vanno in vantaggio due volte ma in ogni caso vengono ripresi e si va così ai rigori dove sbagliano Zecchinato e Birolo, sancendo l'eliminazione.

1. Castelnuovo del Garda - Pedemonte rinviata

2. Atletico Città di Cerea - Belfiorese 1-2

3. Montebello - Sarcedo 3-1

4. Valbrenta - Galliera 3-2

5. Monselice - Cavarzere 2-2 (Monselice passa ai rigori)

6. Piovese - Limena 2-3

7. Union Pro - Caerano 2-1

8. Fontanelle - Longaronealpina 2-1

Abbinamenti dei quarti del 22 novembre:

Castelnuovo/Pedemonte - Belfiorese, Montebello - Valbrenta, Monselice - Limena, Union Pro - Fontanelle.