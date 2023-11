Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria, stasera i sedicesimi di finale

Si giocheranno stasera in gara secca i sedicesimi di finale del Trofeo Regione Veneto di Seconda Categoria. Sono cinque le formazioni veneziane ancora rimaste in gara: Zianigo, Altobello Aleardi Barche, Meolo, Cavallino e Annonese. Gli ottavi di finale, in abbinamento 1-2, 3-4, ecc si disputeranno il 6 dicembre.

Di seguito il programma completo: