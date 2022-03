Troppo Arzignano per il Mestre

Opposto alla corazzata vicentina, il Mestre resiste oltre un'ora giocandosela sostanzialmente alla pari. Nella ripresa, tuttavia, i cambi comandati da mister Bianchini risultano decisivi ad imprimere la svolta alla partita, grazie alla rete del vantaggio siglata da Beltrame, entrato al posto di Moras, e alla doppietta messa a segno da Fyda, subentrato a Gnago. Nel mezzo, l'autorete di Antoniazzi, pure lui entrato nella ripresa. Il Mestre inizia con il consueto 3-5-2 con Da Re tra i pali, Severgnini, Politti e il giovane Cabianca in difesa, Corteggiano, Ferchichi e Tardivo in mediana, Vrikkis e Fabbri larghi, e la coppia Segalina-Nicoloso in avanti. Nessuno si attende la replica del match disputato in ottobre, eppure la prima occasione capita proprio agli arancioneri al 12': traversone da sinistra di Fabbri, la palla arriva in area verso l'accorrente Tardivo che si ritrova sul sinistro l'occasione per battere a rete sottomisura, ma Bacchin fa buona guardia e sbroglia la situazione incresciosa venutasi a creare in area vicentina. La risposta decisa dell'Arzignano arriva al 28' e porta la firma della possente punta Gnago, il cui tiro dal limite trova tuttavia un ostacolo insormontabile nel palo alla destra di Da Re. Al 39' la replica del Mestre, ancora una volta affidata all'inserimento di Tardivo che dal limite prova un pallonetto su Bacchin, con la palla che però si perde sul fondo.

Secondo tempo

La ripresa sembra incanalata verso la divisione della posta, ma nel finale avviene l'accelerazione: al 33' Beltrame, sugli sviluppi di un calcio d'angolo da sinistra, spara un traversone che s'infila sotto l'incrocio opposto, con Da Re probabilmente sorpreso dal tentativo del nuovo entrato.

Al 43' la botta di Fyda si ferma contro il palo alla sinistra di Da Re che però capitola un minuto dopo: lo stesso Fyda, questa volta, indovina con un rasoterra da fuori area lo spiraglio giusto alla destra di Da Re. Al 46', il Mestre imposta un contropiede, Nicoloso da destra spedisce la palla in area, Antoniazzi sulla traiettoria infila la propria porta, ma l'Arzignano allunga ancora e chiude il match al 49' sempre con Fyda che raccoglie sottomisura la corta respinta di Da Re su tiro dalla distanza di Cescon.