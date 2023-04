Vigilia di Venezia-Modena: la presentazione di mister Vanoli

Alla vigilia della Giornata 35 del campionato di Serie B 2022/23, che vedrà il Venezia affrontare il Modena in casa alle 18:00 di domani, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli ha analizzato l’avversario e il momento della squadra.



“Siamo consapevoli del momento di euforia, e ne approfittiamo dal punto di vista dell’umore, ma non possiamo permetterci distrazioni e dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Il Modena ha un allenatore esperto, che sa come preparare le partite, motivo per cui sarà un match pericoloso. Anche il resto del calendario sarà difficile: iniziano tanti scontri diretti, che vanno affrontati giornata dopo giornata. Abbiamo una grande fortuna: aver riportato l’entusiasmo sulla piazza, questo deve essere lo stimolo in più su cui poter contare domani. Il Modena è una squadra organizzata, con giocatori di categoria. Sarà una partita importante, con un avversario che merita grandissimo rispetto. Il match di andata contro i canarini è stato uno step vitale, con una grande rimonta derivata da un cambio modulo e da un bel gioco. Il Venezia è cambiato da allora, siamo una squadra più fresca, con giovani che stanno dando soddisfazioni. Durante la settimana, non ho voluto smorzare troppo l’entusiasmo, perché le emozioni vanno cavalcate e usate a proprio beneficio. Il percorso che abbiamo fatto è merito del sacrificio di tutti loro, e domani hanno la possibilità di dimostrare che c’è ancora un bel margine di miglioramento. Quello che cerco sempre di far capire ai ragazzi è che bisogna guardare solo ai nostri risultati, agli step che ci mancano alla salvezza, senza condizionamenti che possono derivare da fattori esterni in questo campionato”.