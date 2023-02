Venezia-Cagliari 0-0, il commento di Vanoli e Milanese

Venezia e Cagliari chiudono a reti inviolate il match allo Stadio Pier Luigi Penzo, in una partita equilibrata che ha visto le due formazioni fronteggiarsi senza esclusione di colpi nella Giornata 26 del campionato di Serie B 2022/23.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il centrocampista Tommaso Milanese hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “L’interpretazione di una partita complessa è stata positiva da parte dei ragazzi, abbiamo dimostrato di avere lo spirito e la determinazione per portare a casa un risultato non scontato. Per arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati, quello della salvezza, abbiamo bisogno del contributo di tutti, e per questo animo devo fare davvero i complimenti alla mia squadra e in particolare ai subentrati, che hanno sempre una responsabilità importante in termini di lucidità e compattezza. Procediamo passo dopo passo, dobbiamo archiviare velocemente la prestazione di oggi per concentrarci su altre due grandi squadre, che affronteremo nella prossima settimana. I miei giocatori stanno dimostrando quello che voglio, ci manca ancora un risultato importante che ci possa far fare il salto di qualità, finalizzando meglio le occasioni preziose che pure riusciamo a creare”.



Tommaso Milanese: “Abbiamo giocato una partita tanto bella quanto difficile, trovandoci in inferiorità numerica nelle fasi più calde del match. Nonostante questo, restando compatti e uniti siamo riusciti a creare occasioni anche in questa situazione. Sono arrivato da poco e posso già vedere come il gruppo sia più unito nelle ultime settimane, il lavoro proficuo e i risultati positivi ci regalano serenità. Adesso testa ai prossimi impegni, per quanto complicati possano essere: abbiamo dimostrato di poter giocare ad armi pari con chiunque”.