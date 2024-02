Venezia, Mikaelsson va in prestito in Norvegia

Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio di Hilmir Rafn Mikaelsson in prestito fino al 31 dicembre 2024 al Kristiansund Ballklubb, formazione che milita nella Eliteserien, prima serie Norvegese.

Mikaelsson, 20 anni, è arrivato a Venezia nell’estate del 2021 e ha totalizzato 44 presenze con 16 gol tra le fila della Primavera. Con la prima squadra, ha esordito in Serie A nella sfida contro il Cagliari nella stagione 2021/22, oltre ad aver siglato una doppietta nella gara di Coppa Italia contro l’Ascoli nell’agosto del 2022. In questa stagione 7 gol in 11 presenze con la squadra Primavera.