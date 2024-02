Venezia, parla Altare: "Siamo consapevoli di dover dare ancora di più a livello generale e difensivo"

Ieri mattina presso la sala stampa di Ca’ Venezia, è intervenuto davanti ai microfoni del Venezia il difensore Giorgio Altare:



“Nonostante la sconfitta, contro il Parma abbiamo fatto un’ottima prestazione in particolare nel secondo tempo dove abbiamo creato diverse occasioni. Sicuramente abbiamo affrontato una grande squadra ma siamo consapevoli di dover dare ancora di più a livello generale e difensivo. Stiamo lavorando con il Mister per sistemare i dettagli e subire meno gol perché questo è un momento fondamentale della stagione. Fisicamente sto meglio, mi sono ripreso e potrò dare il mio contributo. Prediligiamo giocare contro avversari che ci lasciano esprimere le nostre qualità e per questo motivo le squadre con le caratteristiche del Südtirol sono complicate da affrontare, perché giocano molto sul piano fisico e con tanti contrasti. Dovremo lavorare su questi aspetti e avere la determinazione giusta per sostenerci a vicenda in campo e correre più dell’avversario perché in Serie B queste sono qualità fondamentali. Idzes è un bravissimo ragazzo, l’abbiamo sostenuto in questi mesi difficili e siamo contenti del suo rientro perché potrà darci una mano nel proseguo della stagione. I tifosi sono sempre al nostro fianco, sono un’arma in più per noi e il loro sostegno ci carica ulteriormente“.