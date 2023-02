Venezia, sabato al Penzo arriva il Cagliari

Sull’onda di quattro risultati utili consecutivi, il Venezia torna allo Stadio Pier Luigi Penzo per affrontare il Cagliari, al sesto posto in classifica generale e favorito per la risalita in Serie A, nella Giornata 26 del campionato di Serie B 2022/23.



I precedenti

Venezia e Cagliari contano 23 faccia a faccia in Serie B, con un bilancio perfettamente equilibrato: otto vittorie per parte e sette pareggi a completare il parziale. Nell’ultimo confronto in casa del Venezia, nella scorsa stagione di Serie A (22 maggio 2022), il pareggio per 0-0 ha condannato la formazione sarda alla retrocessione, sorte cui il Venezia era già destinato dal precedente turno di campionato. Nella trasferta cagliaritana del girone di andata dell’attuale campionato di Serie B, i lagunari hanno prevalso per 4-1, con le reti di Joel Pohjanpalo e Ridgeciano Haps e la splendida doppietta di Denis Cheryshev.



Statistiche e curiosità

Il Cagliari non vince in trasferta dal 10 settembre scorso contro il Benevento; da allora, cinque pareggi e quattro sconfitte - i sardi non arrivano a 10 gare esterne consecutive senza successi in Serie B da febbraio 2003.Il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie B (2V, 2N) e non arriva a cinque gare di fila senza sconfitte nella competizione dal marzo 2021 (otto in quel caso). L’ultima rete messa a segno da Marco Mancosu in Serie B è stata proprio contro il Venezia, nel match di andata dello scorso ottobre; il centrocampista del Cagliari - che ha firmato tutte le ultime quattro marcature in casa - non va a bersaglio in trasferta nel torneo cadetto dal dicembre 2021, contro il Crotone, con la maglia della SPAL. Il Venezia è la squadra che ha subito più gol (22) nei secondi tempi di questo campionato, mentre soltanto quattro avversarie hanno incassato meno reti del Cagliari (14) nella stessa frazione di gioco.



Moduli e allenatori

Paolo Vanoli e Claudio Ranieri non si sono mai incontrati nella loro carriera da allenatori: nessuno dei due, peraltro, era presente sulle rispettive panchine nel match di andata. Arrivato a Cagliari in sostituzione di Fabio Liverani, Claudio Ranieri vanta una lunga storia con la formazione sarda: approdato come allenatore dei rossoblu nel 1988, firma un successo in Coppa Italia Serie C e una doppia promozione, dalla Serie C alla Serie A. Dal suo arrivo in laguna, mister Paolo Vanoli ha registrato 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte in 13 partite, con una media punti di 1.46. Numeri simili per mister Ranieri, che nelle sue 6 partite dal gennaio 2023 ha registrato 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, con una media punti di 1.83. Dopo aver testato il 3-5-2 nella sfida esterna contro il Modena, Claudio Ranieri ha optato per il 3-4-1-2 nelle successive due partite. Nessuna novità per mister Vanoli, che ha ormai rodato il 3-5-2.





I marcatoriCon 10 gol e un assist, Gianluca Lapadula ha recentemente sopravanzato di una sola rete il capocannoniere lagunare Joel Pohjanpalo nella classifica generale marcatori. Tuttavia, soltanto Matteo Brunori (16) e Walid Cheddira (19) hanno partecipato a più reti di Joel Pohjanpalo (15 - nove gol e sei assist) in questo campionato. In particolare, il calciatore finlandese ha portato 16 punti alla sua squadra con le sue 15 partecipazioni attive: nessun giocatore ha fatto meglio nella Serie B 2022/23.