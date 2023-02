Venezia, si presenta Mikael Ellertsson

Il centrocampista offensivo Mikael Egill Ellertsson, uno degli ultimi colpi di mercato della finestra di trasferimento invernale del Venezia, ha rapidamente trovato il suo posto all’interno della rosa di mister Paolo Vanoli, da cui è stato fin da subito impiegato. Il giocatore islandese descrive così le sue prime settimane in laguna e le sue aspettative per il prosieguo della stagione.



“Mi sono fin da subito trovato molto bene sia con i miei compagni che con lo staff. Fra le mie caratteristiche principali c’è sicuramente la determinazione: voglio lottare fin da subito per la squadra. Venire qui a Venezia è stata per me una scelta decisamente positiva, che considero un passo importante per la mia carriera. Sono arrivato in Italia qualche anno fa, tant’è che parlo la lingua, ma i primi tempi non è stato facile: l’Islanda è lontana e non capivo bene l’italiano. Piano piano mi sono sentito sempre più accolto da questo Paese. Il Venezia è una squadra che ho capito fin da subito essere forte, e adesso siamo diventati veramente una formazione compatta e unita, possiamo far bene. La sfida contro il Cagliari sarà un incontro chiaramente difficile, ma noi vogliamo sempre lottare per fare il massimo. Ogni singola partita è per noi fondamentale, per uscire da una zona ancora pericolosa della classifica: siamo una squadra giovane che migliora a ogni partita”.