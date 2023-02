Venezia-Spal 2-1, il commento di Vanoli e Ceppittelli

Il Venezia FC conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza nella Giornata 24 del campionato di Serie B 2022/23, superando la SPAL per 2-1 grazie alle reti di Tanner Tessmann e Nicholas Pierini, entrambi serviti dagli assist di Joel Pohjanpalo.



Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli e il difensore Luca Ceppitelli hanno così commentato l'esito del match.



Paolo Vanoli: “La squadra ha espresso un bel gioco e molta personalità in una partita importante, facendo vedere tutta la loro voglia di lottare da qui fino alla fine. Mi complimento con i ragazzi perché li vedo allenarsi durante la settimana, e so che la prestazione deriva tutta dal loro duro lavoro. Continuiamo a fare degli errori, a volte di inesperienza, altre di gioventù: vorrei chiudere una partita senza subire gol. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, avendo poi un po’ più di paura dopo aver concesso la rete. Comprendo anche, però, che mentalmente non sia facile sapere di avere in mano tre punti d’oro e poi gestirli. Ho una formazione di grande qualità, che so essere capace di segnare e di concedere poco. Gli errori si migliorano se si smette di parlare di alibi, e questo è stato il mio obiettivo fin da quando sono arrivato qui: infondere spirito di appartenenza e responsabilità nei miei giocatori, restando sempre al servizio della squadra.”



Luca Ceppitelli: “Sono convinto che il valore di questa squadra sia nella compattezza mantenuta nei momenti complicati, lavorando sempre duramente. La strada è ancora lunga, ma riuscire sempre a reagire di fronte alle difficoltà penso che sia un fattore molto positivo. Abbiamo fatto un primo tempo di qualità e all’inizio del secondo tempo potevamo chiudere la partita. Non ce l’abbiamo fatta, ma abbiamo continuato a tenere testa a una squadra che sapevamo ci avrebbe dato filo da torcere. Restiamo con i piedi per terra: concediamo poche occasioni, ma spesso in quelle poche subiamo gol. In un campionato come questo, chiudere una partita a reti inviolate è molto importante, riuscendo al contempo a non abbassarci troppo.”