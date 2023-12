Partita thrilling al Penzo, il Venezia perde 2-3 contro il Sudtirol

Nella gara thrilling del Penzo il Venezia, complici errori e distrazioni, capitola per 2-3 contro il Sudtirol che dopo il pareggio trova anche la rete del sorpasso finale.

La partita

Che la partita non fosse un match noioso lo si capisce dopo soli nove minuti, quando il Sudtirol passa subito in vantaggio con Rauti che insacca una conclusione non irresistibile alle spalle di un distratto Bertinato. Pochi minuti dopo, però, il Venezia pareggia: al 13', sugli sviluppi di un corner, Gytkjaer trova il pertugio vincente e, sottoporta, non fallisce. Nel finale di primo tempo, siamo in pieno recupero, Masiello commette fallo su Pierini in area: dal dischetto Gytkjaer non fallisce il raddoppio. Nella ripresa, dopo pochi minuti, il Venezia si fa pareggiare: suicidio di Modolo che passando la palle dietro si fa sorprendere da Merkaj che aggira rapido Bertinato e deposita in rete il 2-2. La gara si innervosisce, Merkaj tira una brutta gomitata a Sverko, per lui solo ammonizione. Al 71' lo stesso Merkaj crolla a terra per un presunto contatto con Busato. L'arbitro al VAR decide per il rigore: dal dischetto Casiraghi non sbaglia. C'è tempo anche per un'altra clamorosa occasione fallita dagli altoatesini e per un'espulsione di Olivieri. Una brutta battuta d'arresto per gli arancioneroverdi, la seconda consecutiva dopo il ko contro la Cremonese.