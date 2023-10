Vola l'Union Clodiense: battuto 3-0 il Cjarlins Muzane

UNION CLODIENSE CHIOGGIA – CJARLINS MUZANE 3 – 0

UNION CLODIENSE CHIOGGIA Franzini, Cucciniello (40’ st Andrea Bonetto ‘04), Sinn, Riccardo Serena, Munaretto, Andrea Bonetto ‘97, Pellizzari (32’ st Manfredonia), Filippo Serena, Aliù (43’ st Cescon), Beltrame (28’ st Buratto), Mauri (44’ pt Sinani). All. Andreucci.

CJARLINS MUZANE Pollini, Loi (12’ st Zarrillo), Grassi, Gatto (14’ st Osuji), Pellizzer, Gentile, Bassi (30’ st Chiccaro), Nchama, Fyda, Belcastro (20’ st Bussi), Fasolo (40’ st Esposito). All. Parlato.

Arbitro Grieco di Ascoli Piceno.

Marcatori: pt 34’ Pellizzari; nella ripresa; st 5’ Sinani, 11’ Beltrame.

Note Ammoniti Sinn, Cucciniello, Loi, Gatto, Gentile e Bussi.

L'Union Clodiense vince e convince, rifilando un sonoro 3-0 a un Cjarlins Muzane partito con i favori del pronostico a inizio stagione e invece relegato a fondo classifica. I granata invece dimostrano di aver superato la sconfitta di testa e con i tre punti del Ballarin raggiungono il Mestre al secondo posto.

Incontro che stenta a decollare a causa del forte vento, tanto che serve attendere il 23’ per assistere alla prima offensiva, di marca Cjarlins Muzane, quando dagli sviluppi di rimessa laterale Belcastro, da posizione defilata, calcia sul fondo, prima che alla mezz’ora esatta l’azione corale ospite, partita da Pollini e passata da Grassi, si chiuda con la triangolazione Bassi-Belcastro-Bassi prima del tiro di quest’ultimo, centrale, che Franzini para. Preludio però al vantaggio locale, firmato da Pellizzari, pronto nel raccogliere la sponda di Aliù e superare Pollini. Ripresa subito maggiormente viva rispetto alla prima frazione con le conclusioni di Pellizzari (fuori), di Sinani (alta) e di Bonetto (parata da Pollini) che anticipano il raddoppio di casa: sulla conclusione di Aliù irrompe Sinani lesto nel superare Pollini. Immediata la reazione del Cjarlins Muzane, calcio di rigore concesso per il fallo ai danni dell'ex Fasolo all’interno dell’area di rigore: dal dischetto Fyda si fa ipnotizzare da Franzini che respinge e salva i suoi. Scampato il pericolo sull'offensiva seguente l'Union segna la terza rete: calcio di punizione da posizione defilata di Beltrame, non tocca nessuno e la palla che si infila in porta per il tris. Nel finale ci provano Bussi, servito dalla sponda di Fyda, con il destro centrale bloccato da Franzini e Chiccaro il cui tiro cross si chiude ancora tra le braccia dell’estremo di casa e anticipa il fischio finale.