Ginnastica Artistica, la Spes Mestre guida anche la classifica generale

La carovana della Serie A si è spostata a Ravenna per la seconda tappa del suo percorso che la vedrà arrivare a destinazione a fine maggio con la Final Six. Ravenna non aveva mai organizzato uno dei grandi eventi della ginnastica Artistica ma è riuscita a predisporre un campo gara impeccabile in una location luminosa di luce naturale che ha avvicinato agli atleti il tanto pubblico accorso.

In serie A1 vittoria della Virtus Pasqualetti Macerata (243.750) dell’ex SPES Filippo Castellaro, seguita dalla ginnastica Pro carate (237.400) e dalla Giovanile Ancona (236.50). Nella classifica generale conduce Macerata con Pro carate al secondo posto e Ancona in terza posizione. Staccatissime le altre. In serie A2 secondo successo di fila per la SPES di Mestre che con punti 159,600 supera per la seconda volta l’ASD Ares (157.350) e la Panaro Modena (157.200). In classifica generale dopo due gare, al comando c’è la squadra Mestrina che ha preparato il terreno al rientro di Stefano Patron programmato proprio per l’ultima di campionato il 6 ed il 7 maggio. La SPES ha fatto una gara regolare con picchi di eccellenza al Cavallo con Maniglie ed alle Parallele. Ha commesso qualche sbavatura al Corpo Libero ed agli anelli ed è stata penalizzata dallo “0” di Ares Federici al Volteggio molto dubbio. La giuria non gli ha considerato il salto perché all’arrivo è atterrato prima con il gomito che con i piedi. Il nuovo arrivato in casa SPES ha presentato un salto nuovo, una ribaltata con doppio salto mortale in avanti e mezzo giro in studio da un po' di tempo ma mai portato in gara. Fortunatamente al volteggio la SPES ha potuto contare su Ernesto IusuffDirie che nonostante la febbre ha sfiorato i 14,00 punti con un salto mondiale. Ottima la prova di Nicolò Mozzato che al cavallo con Maniglie ed alle parallele ha presentato esercizi di livello mondiale e con la sicurezza di sempre….’peccato’ per la sbarra perché al rientro in questo attrezzo non ha deliziato il pubblico con i suoi salti di sbarra facendo un esercizio “ridotto” però perfetto in esecuzione. Brava tutta la squadra che ha potuto contare anche sulla regolarità di Edoardo De Rosa ormai una sicurezza anche in prospettiva del prossimo anno.

Soddisfatto il tecnico Gianmatteo Centazzo che ha ricevuto i complimenti anche del Direttore Tecnico Cocciaro che ha costantemente osservato i nazionali SPES. Bello il clima globale che ha visto sfilare in modo ordinato e spettacolare i migliori ginnasti italiani che hanno dimostrato come la Ginnastica in Italia ha ormai raggiunto livelli tecnici impensabili qualche tempo fa. Il Presidente SPES Stefano Corrà «Sono fortunato a vivere momenti come questo. Me lo godo tutto ed è una gioia stare con questi ragazzi. E’ un bellissimo gruppo guidato da un grande allenatore e sono fiero di farne parte. Quest’anno festeggiamo i 120 anni della nostra società e sarebbe bello brindare con la promozione in A1»