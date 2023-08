Mestre, partono i cantieri delle nuove rotonde in via Torino

Sono iniziati in via Torino, a Mestre, i lavori per la realizzazione di due nuove rotatorie che sostituiranno gli attuali semafori agli incroci con viale Ancona e via Rossetto, rendendo la viabilità più fluida. L'operazione è stata decisa anche in base alle previsioni di aumento di traffico sulla strada, che da qualche settimana è direttamente collegata alla macroisola industriale di Marghera e a via della Libertà.

L’intervento è eseguito in forma sperimentale, con elementi provvisori new jersey e segnaletica gialla. In una prima fase sarà necessario monitorare la nuova conformazione degli incroci, la correttezza delle manovre, l’effetto sui flussi di traffico e sui tempi di percorrenza dei mezzi, procedendo successivamente ad eventuali manovre correttive. «Il cantiere - spiega l'assessore alla mobilità, Renato Boraso - è stato attivato nel periodo di minore traffico per arrecare minor disagio possibile agli utenti. Sarà realizzata per prima la rotatoria all'incrocio tra viale Ancona e via Torino, poi l'altra, per un tempo stimato di 80 giorni. È anche previsto lo spostamento di alcuni sottoservizi». L'importo complessivo dei lavori è di poco meno di 123mila euro.

«L’obiettivo - aggiunge Boraso - è di fluidificare il traffico proveniente dalle intersezioni secondarie. La sostituzione degli impianti semaforici con due rotatorie permetterà di favorire il flusso tra via Torino e la nuova connessione con la SR11, attualmente in corso di completamento». La fase sperimentale servirà a raccogliere una serie di dati per procedere poi con l'eventuale realizzazione definitiva delle rotonde, calibrando al meglio le geometrie, i percorsi pedonali e ciclabili, gli attraversamenti.

Bissuola

Entro fine mese sarà invece avviato l’iter per la rotatoria di via Tevere alla Bissuola, un punto delicato della viabilità dove si sono verificati numerosi incidenti. Sarà una rotonda a raso a 3 bracci e raggio di 12 metri, utile a favorire l’immissione dei veicoli sulla strada principale e a ridurre le velocità di transito. L'opera, inoltre, include la riorganizzazione delle piste ciclabili e pedonali e la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile, in sede propria, di collegamento tra le vie Bissuola e Tevere. Oltre agli attraversamenti in corrispondenza della rotatoria ne saranno istituiti altri due: uno su via Tevere, in corrispondenza dell’accesso al plesso scolastico, e uno su via Bissuola, incrocio con via Sforza. Infine, è previsto il rifacimento dei posti auto con alcuni nuovi stalli, oltre a nuove aiuole verdi e la messa a dimora di 16 alberi. Il tutto per una spesa di 700mila euro.