L'ultimo saluto a Domenico Ticozzi

Ultimo saluto a Domenico Ticozzi, ex vicepresidente del Consiglio comunale. Sono stati celebrati martedì mattina nella chiesa di Carpenedo i funerali dell'ex preside e consigliere comunale del Partito Democratico. C'erano amministratori di ieri e di oggi, politici, amici, colleghi, ex studenti, persone che hanno potuto apprezzarne l'umanità, la generosità e le grandi doti morali. La celebrazione si è tenuta nella chiesa arcipretale di Carpenedo, dove in tanti hanno voluto dare il loro ultimo saluto a Domenico Ticozzi, morto sabato 21 maggio a 75 anni, dopo una lunga e dolorosa malattia.

Il compito di manifestare ufficialmente il cordoglio della città alla moglie Marina e ai figli Paolo e Francesco, è toccato all'assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio. Membro di una delle famiglie che più hanno dato lustro negli ultimi due secoli alla storia di Mestre, Ticozzi è stato infatti per molti anni docente di geografia economica, prima di diventare preside degli istituti Luzzatti e Gramsci (dal 1986) e Zuccante (dal 2000). Impegnato per decenni, come animatore, dapprima all'interno della parrocchia di San Lorenzo, e poi in quella di Carpenedo, nonché membro della commissione diocesana, aveva deciso di intraprendere, una volta giunto alla pensione, ancora una volta con grande spirito di servizio anche un cammino in ambito politico, diventando consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio comunale, durante la giunta Orsoni.

Tre i grandi amori di Domenico Ticozzi, la famiglia, quella d'origine con la sua lunga storia e quella da lui formata con Marina Bello, la scuola e la politica. «Ha vissuto ognuno di questi amori con spirito di servizio per gli anziani, per i figli, per gli studenti, per i fragili, per i disabili e per la società - scrive la moglie - Mai stanco, sempre disponibile e generoso per tutto e tutti. Dotato di una capacità di pensiero autonomo originale, spesso divergente e mai banale, radicato in una cultura salda in ambito geografico, storico, artistico, politico». Domenico Ticozzi è stato anche tra i fondatori dell’associazione “Intesa per la città” per la partecipazione responsabile dei cittadini al buon governo della comunità locale. Padre di Paolo e Francesco è stato per vent'anni animatore del gruppo Aquila e Priscilla della pastorale famigliare nella parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo.