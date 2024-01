Scomparso Roberto Barbiero, per tutti Willy. C'è preoccupazione

Non era mai capitato, in trent'anni di servizio, che Roberto Barbiero di 64 anni, Willy per tutti, rimanesse assente dal lavoro un giorno senza presentare una giustificazione. Per questo i suoi colleghi di lavoro, al centro di smistamento delle Poste di Tessera, sono stati i primi a capire che c'era qualcosa di strano nella mancanza di notizie e hanno dato l'allarme, il 21 dicembre. C'è preoccupazione tra gli amici, i conoscenti e i parenti che ora, dopo quasi quindici giorni senza novità, hanno chiesto aiuto sui social, visto che non ha famiglia e vive solo da tempo. Sono stati allertati perfino i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale nei giorni scorsi, per far controllare se fosse a casa sua, in zona Ca' Rossa a Carpenedo, magari perché si era sentito male e non aveva potuto avvisare nessuno. L'esito è stato negativo, i pompieri non hanno trovato nessuno e neppure messaggi o biglietti a far trapelare la sua intenzione di andare via.

Se inizialmente, proprio alla vigilia delle vacanze di Natale, i conoscenti non avevano dato troppo peso alla sua assenza pensando a un allontanamento momentaneo in vista delle feste, con il passare dei giorni è sembra sempre più probabile, e ora si teme piuttosto concretamente, che a Roberto Barbiero possa essere successo qualcosa. Anche perché, fanno sapere dalle Poste, l'uomo aveva appena firmato i documenti per la pensione, visto che aveva raggiunto l'età e i requisiti, e avrebbe concluso la sua carriera giusto i primi dieci giorni di gennaio. E allora perché scomparire prima, quando a breve avrebbe potuto prendersi tutto il suo tempo se voleva fare un viaggio o una vacanza, magari in compagnia di qualcuno? Tra i suoi vecchi colleghi, ad essere molto preoccupato è anche Giorgio Rocelli, il presidente del comitato del quartiere Pertini, che ha prestato servizio con lui a Tessera per trent'anni.

«Al telefono lo sentivo spesso - racconta - Gli chiedevo se voleva venire da me e partecipare a qualche attività di volontariato, per stare in compagnia e tenersi attivo. Ultimamente non l'ho sentito e quando mi hanno riferito, giorni fa, che di lui non c'erano più notizie, mi sono preoccupato e ho cominciato a telefonargli. Ho tentato molte volte, anche in queste ore, ma il cellulare risulta spento e manda subito in segreteria. Pensavo fosse partito, tempo fa aveva una compagna con cui però dopo aveva chiuso il rapporto. Adesso sono troppi i giorni che non si sa nulla di lui. Siamo preoccupati. Gli ho scritto di farsi vivo e spero mi risponda». Barbiero, in base a quello che si legge sui social - è apparsa la sua foto nella pagina "Sei di Mestre se.." - non aveva l'auto e si muoveva con i mezzi pubblici anche per andare a Tessera. Non si sa come fosse vestito (qualcuno dice con un giubbotto chiaro), ma negli ultimi tempi aveva lasciato crescere la barba.

Portava probabilmente un borsello e le ultime volte che lo hanno visto al supermercato sembrava dimagrito e aveva comprato pochissima spesa. Dai messaggi che ieri circolavano in Facebook si sarebbe fatta viva una cugina per parlare con i colleghi. «Veniva da me ma non l'ho più visto - scrive una cassiera del negozio frequentato da Roberto - Un signore è venuto a chiedere se lo avevamo notato». Un uomo tranquillo, secondo i colleghi, senza mai grilli per la testa e un'esistenza tranquilla. Qualcuno pensa di averlo visto. «Non vorrei dare false notizie, ma forse era all'interno di una macchina ferma a Marcon, davanti alla palestra Fit». Nei giorni scorsi era stato dimesso dal Pronto soccorso un signore a lui molto somigliante, ma si trattava di un'altra persona. Ora che in tanti hanno condiviso i post e la foto, la speranza di quanti lo conoscevano è di sapere qualcosa al più presto.