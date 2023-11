Via alla demolizione della palazzina tra corte Legrenzi e M9, apre un nuovo varco

Nei prossimi giorni partiranno i lavori per la realizzazione di un secondo varco pedonale tra l'area del museo M9 di Mestre e corte Legrenzi, nota per la presenza di vari locali e negozi. Il primo passo è l'abbattimento di una palazzina abbandonata in via Meucci, alle spalle dell'osteria Da Gino: la zona è già stata parzialmente recintata, il 13 novembre sarà messa definitivamente in sicurezza e il 15 entreranno in funzione le ruspe. Lo stesso giorno la Fondazione di Venezia, proprietaria dell'area, spiegherà i particolari dell'operazione. Seguirà l'allestimento dell'area pedonale tramite un intervento di riqualificazione generale e l'inserimento di elementi di arredo.

Del nuovo passaggio si parlava da tempo, ma ora che si è chiusa la lunga fase burocratica e amministrativa i lavori dovrebbero procedere spediti. Entro fine anno, secondo i programmi della Fondazione, le attività saranno concluse e il centro di Mestre avrà uno spazio rinnovato fruibile da giovani e famiglie. L'operazione ha anche l'obiettivo di favorire una migliore integrazione tra i due ambiti, che fino a questo momento, nonostante la vicinanza, comunicano soltanto attraverso un passaggio stretto e poco visibile posizionato sul fondo di corte Legrenzi.

L'operazione coincide con l'apertura della nuova sede del locale Cà di Mat proprio di fianco al museo, nello stabile "Cavallerizza", prevista per dicembre. Anche questo intervento dovrebbe contribuire a ravvivare il contesto e, in generale, ad ampliare l'offerta gli spazi a disposizione dei frequentatori. Altre attività sono in corso già da qualche giorno: nel chiostro dell'ex convento di M9 è in atto una operazione di restyling con l'allestimento di un grande tappeto a tasselli colorati, e ulteriori elementi di arredo saranno collocati nella corte dell'albero.