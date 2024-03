Terza domenica ecologica del 2024: stop al traffico, nuovi alberi in città

Domenica 24 marzo è in programma la terza domenica ecologica del 2024, che a Mestre impone il divieto di circolazione ai veicoli privati. Dalle ore 8.30 alle ore 18.30 ci sarà il blocco totale per i veicoli a motore, nell’area delimitata a ovest dalla tangenziale A57, a sud da via della Libertà e a nord da via Martiri. Sarà consentito il transito ai veicoli alimentati a gpl, gas metano, elettrici o ibridi, nonché ai veicoli al servizio di persone con disabilità. È consentito, inoltre, raggiungere i parcheggi pubblici (tutte le info a questo link).

L'amministrazione fa sapere di avere predisposto servizi mirati di controllo da parte della polizia locale, che si occuperà di garantire il rispetto del divieto di transito da parte degli automobilisti. I veicoli controllati nel corso delle precedenti domeniche ecologiche del 2024 sono 259, le sanzioni 23. «Attraverso la polizia locale manteniamo costante attenzione durante le domeniche ecologiche - spiega l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce - con l'obiettivo di promuovere il rispetto delle regole, favorire la mobilità sostenibile e sensibilizzare sull'importanza della tutela dell'ambiente». La successiva domenica ecologica è in programma il prossimo 7 aprile.

Oltre allo stop del traffico, l'amministrazione è impegnata in altre iniziative di sensibilizzazione. In questa occasione è prevista la piantumazione di 22 alberi - in contemporanea, alle ore 10 - in varie zone della città: campo San Lorenzo a Venezia, Riviera San Nicolò al Lido, via Martiri di Marzabotto a Chirignago-Zelarino, area Marchesi a Favaro, parco Anselmi a Mestre e via Trieste a Marghera. Queste 22 si aggiungono alle 400 effettuate nel 2023. L'assessore all'ambiente, Massimiliano De Martin, commenta: «La precedente domenica ecologica era coincisa con l’apertura del nuovo tratto di pista ciclabile che ha completato il percorso di via Gobbi tra Campalto e via Vallenari. La scelta di mettere a dimora delle nuove piante è un'azione concreta ma anche simbolica, che rientra in un più ampio programma di riforestazione urbana. Venezia diventa sempre più verde».

Gli interventi effettuati, e ancora in corso, da parte dell’amministrazione comunale nei boschi di Mestre e nei grandi parchi urbani (San Giuliano e Albanese) negli ultimi anni hanno visto la piantumazione di quasi 24mila piante.