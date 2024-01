Fuga di gas ai quattro cantoni, verifiche fino a tarda sera

In serata lunedì è stata chiusa via Garibaldi all'intersezione con via Torre Belfredo per una fuga di gas segnalata ai vigili del fuoco e alla polizia locale verso le 20, in zona quattro cantoni vicino alla banca Unicredit.

Per verificare l'origine e le cause della perdita, i pompieri hanno lavorato assieme ai tecnici di Italgas e della società di fornitura Rete gas, per rintracciare e riparare la falla in caso di una rottura dei tubi generata dal gelo. La polizia locale ha transennato il tratto per il tempo necessario alle ricerche e agli accertamenti. Sembra che la fuoriuscita potesse provenire da uno tombino, piuttosto che da un veicolo a gas parcheggiato nelle vicinanze. In tarda serata, verso le 22, le squadre dei vigili del fuoco con i loro mezzi erano ancora impegnate nel controllo e messa in sicurezza della zona con operatori e agenti. Non si spno registrati danni a persone o cose.