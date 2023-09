Mestre, si è aperto il Festival della Politica con Paolo Gentiloni

Si è aperta la dodicesima edizione del Festival della Politica di Mestre: nel chiostro di M9 il protagonista, nella serata di mercoledì 6 settembre, è stato Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici e monetari, che ha dialogato con Marco Damilano nella giornata di anteprima del festival.

Alla vigilia del G20 di Nuova Delhi, che vedrà protagonista Gentiloni nelle giornate del 9 e 10 settembre, l’incontro ha introdotto nel migliore dei modi il tema dell’edizione, “la globalizzazione dopo la globalizzazione”, che costituirà il fil rouge degli appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni fino a domenica 10 settembre: un’occasione per affrontare le sfide che stanno mettendo in crisi i vecchi paradigmi attraverso la voce di più di 90 ospiti, molti dei quali appartenenti alla nuova generazione di brillanti analisti, giornalisti e politologi come Alessandro Aresu e Chiara Albanese, i curatori dell’edizione.

Accanto all’intervento di Gentiloni, la giornata di anteprima ha ospitato il dialogo “Democrazie versus Autocrazie” tra l’ambasciatore Gianpaolo Scarante, la giornalista Marta Ottaviani e il giurista Federico Fabbrini. A concludere la serata il confronto tra la filosofa Donatella Di Cesare e il sociologo Renzo Guolo, con la moderazione di Marco Filoni, in merito al rapporto tra guerra e democrazia e al coinvolgimento di Italia e Unione Europea nel conflitto ucraino.

Ecco invece il programma di giovedì 7 settembre: alle 11.30, nel chiostro M9, la presentazione del festival con i saluti istituzionali; alle 16, in piazzetta Malipiero, "Oriente e occidente. Destra e sinistra tra sovranismi e popolo", con Marco Tarchi e Antonio Gnoli; alle 16.30 (chiostro M9), "I libri. That’s Politica!", con Chiara Albanese, Marco Simoni, Silvia Sciorilli Borrelli; alle 17 (auditorium M9) "I dialoghi. L’Italia, la ricerca e la globalizzazione dei talenti", con Fabrizio Del Maffeo, Donatella Sciuto, Michele Bugliesi, Marco Filoni, Alessandro Aresu; alle 17.30 (piazza Ferretto Duomo), "I libri. Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro", con Francesca Coin e Maurizio Busacca; alle 18 (chiostro M9) "I libri. La tecnologia è religione", con Chiara Valerio, Pietro Del Soldà e Alessandro Russello; chiude alle 19, in piazza Ferretto, "I dialoghi. Il dominio del XXI secolo e la guerra dei capitalismi", con Massimo Cacciari, Gilles Gressani, Cecilia Sala e Alessandro Aresu.