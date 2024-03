Si arrampica fino al quarto piano, inquilini trovano un estraneo in terrazza

Preoccupazione in un condominio di via Aleardi nel pomeriggio: gli inquilini del quarto piano verso le 15 di sabato si sono trovati uno sconosciuto sul balcone di casa. Dai vetri chiusi della terrazza implorava di poter entrare. «Gridava: "La polizia no, la polizia no!" - riferiscono i residenti - Sembrava fuori di sé e abbiamo pensato fosse un ladro». Preoccupazione per il proprietario, suo figlio e la badante che erano dentro casa e hanno telefonato al 113. In terrazza l'uomo, molto giovane, occhi azzurri e parlata straniera, sembrava non riuscisse a rimanere fermo.

A un certo punto si è aggrappato alla ringhiera, sospeso nel vuoto. «Era come se dovesse cadere giù da un momento all'altro - racconta il proprietario, Maurizio - Si è aggrappato ai fili dello stendipanni, la sua testa penzolava. Non ho avuto il coraggio di lasciarlo fuori e allora ho aperto la finestra, l'ho preso per i vestiti trascinandolo dentro. Non l'ho mollato finché non siamo arrivati alla porta e a quel punto l'ho spinto fuori sul pianerottolo e ho chiuso».

Intanto la polizia era sul posto e la gente ha indicato la direzione verso cui era scappato. «Dal labbro gli usciva sangue, si era sporcato la maglia e ha lasciato tracce anche in terrazza - ricorda la badante - Si vede che si era ferito forse arrampicandosi». Dopo le 15 in zona una pattuglia della polizia locale stava presidiando la via. Ancora preoccupazione vicino al Corso del Popolo, la zona di Mestre che più sta tenendo alta l'attenzione in questi giorni.