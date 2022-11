La nuova vita di Coin all'interno del centro Le Barche

Una nuova vita per Coin in centro a Mestre. Una nutrita folla di clienti, curiosi e addetti ai lavori si è presentata giovedì sera per l’evento di presentazione ufficiale del restyling effettuato sui tre piani del centro commerciale Le Barche di Mestre, occupati dal grande magazzino. Un'operazione che è parte del piano strategico di rilancio voluto dalla nuova società di gestione Stilo Retail, appartenente al gruppo Percassi. Al taglio del nastro, erano presenti, in rappresentanza del Comune di Venezia, gli assessori al Commercio, Sebastiano Costalonga, e allo Sviluppo economico, Simone Venturini.

La riorganizzazione degli spazi interni vede un'area al piano terra, dedicata all'innovazione, con prodotti legati a differenti settori, dalla moda all'elettronica, passando per cibo e salute. Il primo piano è quello più tradizionale, con le proposte di abbigliamento per lui e per lei, mentre salendo di un piano si incontrano le proposte per bambini e le soluzioni per l'arredamento della casa. «È la conferma della simbiosi tra Coin e Mestre - ha commentato Giovanni Pace, direttore retail del marchio - Il centro di una grande città come questa merita negozi di alto livello».

Il rinnovamento degli spazi di Coin è solo l'inizio di un percorso di completo rinnovamento del tempio dello shopping mestrino. Il centro Le Barche è destinato a cambiare volto grazie ad un elaborato progetto di riqualificazione, sia architettonica che commerciale. Ad occuparsene è, per l'appunto, la società di gestione Stilo Retail, che è entrata nel centro alcuni mesi fa e che fa parte del gruppo bergamasco Percassi, specializzato in prestigiosi progetti di sviluppo retail, tra i quali l'Oriocenter di Bergamo.