In via Cappuccina iniziano i lavori della nuova casa di comunità

I primi colpi della macchina demolitrice danno il via ai lavori della futura casa di comunità dell'Ulss 3 in via Cappuccina, a Mestre. La struttura sorgerà nell'area del distretto sanitario al civico 129: i cantieri prevedono da una parte la demolizione e la ricostruzione dell'edificio ex-Ced, in disuso da anni, dall'altra la riorganizzazione dello stabile principale attualmente in funzione. Un'operazione del valore di quasi 7,3 milioni di euro, in parte finanziati tramite la missione del Pnrr dedicata alla sanità.

La casa di comunità è definita come "luogo fisico al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria", e dovrebbe rappresentare il nuovo modello organizzativo dell’assistenza di prossimità per la popolazione. Al suo interno si troveranno ambulatori, centri prelievo, servizi di tipo sociale, guardia medica, cure palliative e altro ancora. «Un passaggio storico», come spiegato dal direttore dell'Ulss 3, Edgardo Contato, che la mattina del 2 aprile ha inaugurato l'inizio dei lavori. «È un'operazione importante in una zona densamente abitata - ha aggiunto - e che sarà seguita da quelle programmate per le altre case di comunità di nostra competenza: i prossimi passaggi, in via di cantierizzazione, saranno a Marghera e a Mira». «Si tratta di una vera e propria "casa" - specifica Contato - che avrà la funzione di risolvere i problemi di salute a tutto tondo, inclusi quelli legati alle fragilità di tipo sociale».

Tutti i lavori, in linea con le direttive del Pnrr, dovranno essere conclusi entro il 2026. Il nuovo fabbricato, a pianta rettangolare di 28 per 13,5 metri, si svilupperà su quattro piani, per un'altezza totale di 16 metri. La superficie utilizzabile sarà di 1100 metri quadri, e sul tetto è previsto un impianto fotovoltaico di 34 kW di potenza.

«È un momento di grande vivacità per gli investimenti nella sanità - conferma l'assessore regionale Manuela Lanzarin -. Quella di via Cappuccina è una delle 99 case di comunità previste in Veneto, 9 delle quali nell'Ulss 3, per un totale di 250 milioni di euro. È un'opportunità di aggregazione di servizi e ambulatori che si realizza tramite il Pua, il punto unico di accesso. Il fronte che rimane scoperto è quello del personale: stiamo affrontando il tema della carenza di medici, infermieri e oss sia a livello regionale che nazionale. Inoltre - aggiunge - servirà un cambiamento di tipo culturale, per alleviare i pronto soccorso di tutte le prestazioni non urgenti».

L'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia, Simone Venturini, riepiloga: «In tre anni cambierà il volto dell'edilizia sanitaria del territorio attraverso la realizzazione di edifici funzionali ed efficaci: strutture che saranno a disposizione anche per situazioni di fragilità, a cavallo tra il sanitario e il sociale. Ricordo, oltre a quello di via Cappuccina, gli investimenti per la casa di comunitò a Marghera, quelli per l'ospedale Civile di Venezia e per l'ampliamento dell'Angelo di Mestre. Opere che attendiamo da almeno vent'anni».

Quello di via Cappuccina è un polo centrale, sia per la sua posizione che per il bacino di utenza, calcolato in circa 180mila persone. «Il cambiamento è prima di tutto strutturale, ma anche di contenuto - sottolinea Erika Sampognaro, direttrice del distretto socio sanitario terraferma, Marcon, Quarto d’Altino -. La formazione del punto unico di accesso permetterà al cittadino di trovare risposta alle sue esigenze, con una presa in carico della persona a tutto tondo. È prevista anche una complessiva riorganizzazione, con il collocamento del punto prelievi al piano terra, uffici amministrativi di "primo impatto" e ulteriore spazio per gli ambulatori».