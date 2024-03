Un programma di laboratori per bambini alla Portineria di quartiere di via Piave

Una serie di laboratori per bambini, ragazzi e adulti alla Portineria di quartiere di via Piave, a Mestre. Il progetto è dell'associazione Gruppo di lavoro via Piave e fa parte della Rete ad alta intensità educativa del Comune di Venezia. Propone momenti per raccontarsi, progettare e giocare insieme, e si svolgerà nella corte interna della sede, in via Piave 65, con la disponibilità di mediatori di lingua cinese e bangladese. In caso di maltempo, gli incontri si terranno in spazi chiuso nelle vicinanze.

Il programma prevede un “garden club", rivolto ai bambini e ai loro genitori con un’attività sensoriale per i più piccoli, e altri laboratori di giardinaggio e composizioni con la tecnica del kokedama per tutte le età. Si svolgerà il lunedì pomeriggio a partire dalle 16:30 nelle giornate del 25 marzo, 13 maggio e 10 giugno.

Gli incontri di "teatro di animazione, tra storie e burattini" saranno condotti dall’educatrice Sofia Sacchini e si rivolgono a bambini nella fascia 1-11 anni, accompagnati da un genitore e a ragazzi e adulti. I sei appuntamenti si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 16:00 del 6, 13, 20 aprile, il 4 e 25 maggio e l’1 giugno.

I laboratori saranno seguiti da un aperitivo conviviale a partire dalle 18:00, un momento di incontro, confronto e condivisione con serate musicali, presentazioni di associazioni, gruppi o realtà del territorio che possono avere un ruolo nel sostegno alla famiglia e nella crescita dei bambini e dei ragazzi. Gli appuntamenti proseguiranno poi a settembre. La partecipazione è gratuita previa iscrizione scrivendo a gdlpiave.iscrizioni@gmail.com oppure al 3275854588 (sms o whatsapp).