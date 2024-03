Torna a Mestre il Mercato Europeo, con centinaia di venditori da Italia e estero

Torna a Mestre il Mercato Europeo, un format di grande successo che mancava in città dal lontano 2015. Organizzato da FIVA Confcommercio (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) e Confcommercio Mestre, si terrà nei giorni 6, 7 e 8 settembre 2024 nel cuore della città, lungo il percorso in cui tradizionalmente si svolge il mercato cittadino: via San Pio X, via Fapanni, Piazzetta Coin, via Allegri e zone limitrofe.

Saranno presenti circa un centinaio di venditori, sia di prodotti alimentari che di altri settori merceologici, e di questi la metà proverrà da paesi esteri (Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, ecc.). La tre giorni si svolgerà in orario continuato 9-24, dal venerdì alla domenica. I Mercati Europei, organizzati in decine di città italiane, propongono una varietà e qualità dei prodotti offerti, non solo alimentari: non si tratta di una fiera strettamente legata all’esposizione e vendita di cibo e bevande ma abbraccia più settori in un vero e proprio caleidoscopio di forme, profumi, sapori e culture. Gli operatori espongono i prodotti tipici e caratteristici del Paese di provenienza in modo da creare delle piccole "aree", cosicché il visitatore, passeggiando, possa passare da un luogo a un altro, apprezzandone le ricchezze e la diversità.