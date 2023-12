Rissa in via Piave, nel mirino il locale già chiuso per ordine pubblico

Quattro macchine della polizia locale in strada, almeno cinque vigili per la gestione della viabilità: rissa ieri nel tardo pomeriggio in via Piave, davanti all'ex locale Galliano, a poca distanza dalla "Cueva". Chiuso a più riprese per ragioni di ordine pubblico, in quel bar sembra che verso le 17 gli animi si siano accesi un po' troppo e la tensione sia finita in aggressione fra alcuni consumatori di sostanze e altri spacciatori, tutti volti "noti" della zona.

In pochi minuti gli agenti della polizia locale hanno fermato la lite. Non sembra sia stato necessario l'intervento del Suem, sicuramente uno per uno i protagonisti della "scazzottata" sono stati identificati e probabilmente portati in centrale per la continuazione dei controlli e eventuali denunce. Altre come le tante a carico dei coinvolti nello spaccio in zona, giorno per giorno bloccati e verificati nell'area della stazione. Le macchine della polizia locale e poi la camionetta sono rimaste in zona per circa un'ora dopo aver sedato la zuffa. Un altro intervento in via Piave, proprio nella zona di destinazione della grossa partita di droga che, una settimana fa, la squadra mobile della questura veneziana ha intercettato dentro a una Fiat Punto all'uscita Castellana della tangenziale verso Mestre.