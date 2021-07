Maxi rissa tra nigeriani in via Piave finisce a coltellate

Un uomo è finito all'ospedale dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta giovedì pomeriggio in via Piave, a Mestre. La lite è scoppiata dopo le 17.30 e ha coinvolto sette uomini, tutti di nazionalità nigeriana e con ogni probabilità legati al mondo dello spaccio di droga.

A segnalare la zuffa alla polizia sono stati alcuni passanti, dopo che uno degli stranieri è stato accoltellato alle spalle ed è finito a terra in un lago di sangue, all'angolo con via Felissati. Soccorso da un'ambulanza, è stato trasferito all'ospedale, dove si trova ricoverato in osservazione. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volanti, che sono riusciti a fermare tre delle persone coinvolte nella lite e le hanno portate in questura per l'identificazione. Saranno sentite nelle prossime ore per cercare di ricostruire la vicenda e le responsabilità. Gli altri coinvolti si sono allontanati e sono in corso le indagini per rintracciarli.