Scippatore arrestato a Mestre dopo aver spinto a terra una signora

Le volanti della polizia di Mestre hanno bloccato nella serata di mercoledì 2 marzo un uomo, italiano con precedenti, che in sella alla sua bicicletta aveva preso di mira una signora a piedi in Riviera XX Settembre, nel centro della città. È successo attorno alle 17: il malvivente si sarebbe avvicinato alla vittima e le avrebbe dato una spinta, buttandola a terra, per rubarle la borsa. Poco dopo è stato rintracciato dalle pattuglie, che lo hanno arrestato.

La stessa persona, in base a quanto emerso, potrebbe essere responsabile di altri episodi avvenuti con modalità simili nelle ultime settimane, sempre a Mestre. Saranno le indagini del reparto investigativo ad accertare se ci sia effettivamente un collegamento tra le vicende. Nella mattinata di oggi il rapinatore comparirà davanti al giudice per la convalida dell'arresto.