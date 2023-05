Appuntamenti da qui a fine giugno, riparte la rete dei comitati "Riprendiamoci la città"

Dalla festosa "Cena della città" in via Piave, alla parodia del quartiere Altobello che farà l'inaugurazione dell'area cani nel parcheggio del quartiere, per denunciare un progetto pronto e con soldi già destinati rimasto al palo. Sette eventi fino a fine giugno. Da quelli ludico-sportivi alle iniziative dei comitati che chiedono una rigenerazione della città con un programma articolato di progetti, occasioni d'incontro, approfondimento e divertimento create dalle associazioni della rete "Riprendiamoci la città", dopo manifestazione che il 24 febbraio ha portato cinquemila persone in marcia su via Piave, dalla stazione dei treni a piazza Ferretto.

Sicurezza, riqualificazione, servizi, recupero degli edifici abbandonati e sanità. Queste le parole d'ordine di allora e le stesse che ora attraverso gli appuntamenti le decine di realtà che hanno aderito alla rete continuano a promuovere. Si parte dopodomani al Candiani con l'incontro sulla cultura a Mestre promosso da "Progetto comune" alle 17.30 e si continua sabato alle 10.30 al parco Molinari dove "Altobello in cammino" ha chiamato a raccolta le istituzioni per avere notizie sul progetto dell'area cani del parcheggio fra via Bissolati e via Corridoni, approvato e finanziato con 750 mila euro, dopo il parere favorevole del Consiglio comunale, ma di cui, spiega il portavoce del comitato Sergio Firpo, non si è saputo più nulla. «Abbiamo invitato l'Ater, in parte proprietaria di questa superficie, ma ci ha fatto sapere che non verrà. Temiamo che la compensazione dei terreni chiesta dal Comune, per realizzare il progetto in cambio di altre aree a Chirignago, non sia stata accettata dall'ente regionale delle case pubbliche e che questo sia il motivo per cui da un anno a questa perte non si è saputo più nulla».

Atteso anche per il primo evento della rete in centro storico, in campo Santa Margherita lunedì prossimo alle 18. L'associazione "Panchina calda" con il "Movimento per la sanità pubblica" chiedono sicurezza, sanità e rigenerazione anche in centro storico. «Le risorse del Pnrr sono preziose per una città che ha bisogno di rigenerazione e manutenzione delle case, delle rive, delle fondamenta - afferma Susanna Polloni di Panchina calda - mentre sempre più sole e problematiche sono le persone con disturbi psichiatrici, che vediamo essere rimaste senza assistenza».

Il 31 maggio sarà la volta di Marghera con un evento al Vapore per presentare il progetto della galleria d'arte nel tanto discusso sottopasso, idea dell'architetto Davide Lamon, sostenuta da "ViviAmo Marghera" e "Marghera 2.0". Mentre il 17 giugno abdrà in scena anche quest'anno la cena di quartiere in via Piave. Ora sarà la "cena della città" e la rete con il Gruppo di via Piave puntano a ottenere la disponibilità di tutti i giardini del quartiere per raddoppiare i posti a sedere fino a passare dai 500 partecipanti dell'anno scorso, quando si tenne in via Dante, a mille o più ospiti attesi quest'anno.

Ma prima, sabato 10 giugno, toccherà a "Viva Piraghetto" animare un parco tornato alla città grazie all'impegno della gente: è prevista una giornata intera di iniziative, dalle 11 alle 22, con laboratori, letture e lo street food con lo stand di Ca' Dei Greci, tra gli altri. Dopo l'evento conclusivo a fine giugno, da definire, "Rigenerazione urbana sostenibile", organizzato da Ethicity e Gruppo di Lavoro Via Piave, sono in cantiere eventi e iniziative sul tema dei servizi sociali, della sicurezza e della rigenerazione urbana da settembre in poi con il coinvolgimento della rete “Riprendiamoci la città”.