Spaccio di eroina e cocaina, due pusher in manette

Sorpresi mentre spacciavano. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Mestre hanno arrestato due presunti pusher nel corso di servizi di prevenzione e repressione nelle aree più degradate della terraferma veneziana.

Nel primo caso, i poliziotti hanno intercettato un cittadino straniero mentre era intento a cedere una dose di cocaina a un potenziale acquirente. Una volta bloccato, e al termine degli accertamenti di rito, nei suoi confronti è stata disposta la misura preventiva del Dacur, il cosiddetto daspo urbano con il quale si vieta l'accesso ad alcune aree della città.

Qualche centinaio di metri più in là, in via Pepe, gli agenti hanno invece fermato un altro presunto spacciatore, intento a cedere due dosi di eroina. A seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altre 7 dosi della stessa sostanza. Per l'uomo sono scattate le manette, e dopo il giudizio direttissimo il divieto di dimora nella Regione Veneto.