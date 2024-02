Nuova stazione di Mestre, Uil: «Una rinascita anche in termini di sicurezza»

La futura stazione di Mestre potrà cambiare l'aspetto e le funzioni di una parte nevralgica della città, oggi sicuramente poco attrattiva. I problemi attuali sono diversi e noti: la microcriminalità, la generale inadeguatezza degli spazi, della viabilità, delle interconnessioni con il trasporto pubblico locale, dei percorsi di transito tra Mestre e Marghera; e poi l'impatto visivo di un edificio fatiscente e abbandonato come quello delle ex Poste. Un contesto che si ripercuote negativamente sulla vivibilità della zona e di conseguenza sul valore degli immobili.

Tutto questo, come fatto presente ieri dal sindaco Luigi Brugnaro, è destinato a cambiare. La realizzazione della nuova stazione darà impulso anche allo sviluppo di altre iniziative imprenditoriali private, come peraltro sta già succedendo sul lato di Marghera con l'operazione del complesso immobiliare Salini Impregilo (che di fatto è parte integrante del progetto). A Mestre, proprio dove oggi sorgono le ex Poste, sono previste due torri-grattacielo, ma in questo caso non esiste ancora un accordo formale.

«Mestre è pronta a cambiare volto - commenta il segretario della Uil Veneto, Roberto Toigo -. Annunci come questo non possono che riempirci il cuore di gioia e di speranza perché in ballo non c’è solo il miglioramento estetico della città, delle infrastrutture e del trasporto, ma dell’intero paesaggio urbano che aspira così a diventare, grazie a quest’opera di rinnovamento e di riqualificazione, protagonista di una rinascita. Da tempo - aggiunge - la Uil Veneto fa sentire la sua voce sulla situazione di degrado che tocca Mestre», alle prese con problemi di sicurezza e vivibilità. «Con la prima pietra - conclude - potremo toccare con mano la speranza di un cambiamento: per noi, per i nostri ragazzi, per un territorio che merita di essere vissuto pienamente e senza paure».