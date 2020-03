Oltre 4mila positivi in Veneto: i dati aggiornati | DIRETTA

Una settantina di positivi in più rispetto a ieri, di cui 7 ricoverati: sono i dati di oggi, venerdì 20 marzo, relativi alla diffusione del coronavirus nella provincia di Venezia. Nel nostro territorio abbiamo raggiunto la cifra di 574 tamponi positivi, mentre il totale della regione Veneto ha superato quota 4mila (4.031). In provincia di Padova i casi positivi sono 943 (+42 rispetto al 19 marzo), a Treviso 719 (+49), a Verona 784 (+66), a Vicenza 518 (+63), a Belluno 195 (+27), a Rovigo 67 (+11). Infine, 54 hanno il domicilio fuori regione e 94 non sono ancora stati assegnati. I soggetti destinati a isolamento domiciliari sono oltre 12mila in tutto il Veneto.

Ecco invece i dati sui ricoveri nella nostra provincia: sono 188, di cui una cinquantina in terapia intensiva. All'Angelo di Mestre ci sono 54 pazienti, all'ospedale Civile di Venezia sono 18, a Villa Salus 6, a Mirano 17, a Dolo 54, a Jesolo 39.

Anche oggi pubblichiamo ora per ora, su questa pagina, tutte le notizie relative al virus.

Aggiornamenti live

Ore 10

Pubblicato il nuovo bollettino regionale: oltre 4mila positivi

In generale, il dato a cui fare attenzione è quello dell'importante aumento dei ricoveri avvenuto negli ultimi dieci giorni, un dato che probabilmente continuerà a salire. Sono numeri preoccupanti perché i pazienti ricoverati richiedono cure particolari e prolungate, l'impiego di spazi e strumentazione specialistica, grandi sforzi da parte del personale ospedaliero già sovraccarico di lavoro. La Regione sta lavorando per creare nuovi posti letto, che sono limitati, e soprattutto per acquisire la strumentazione specialistica necessaria, che scarseggia. È necessario, per limitare il più possibile la diffusione del virus e quindi i ricoveri, che tutti rispettino la regola di uscire di casa solo per lo stretto indispensabile, evitando di entrare a contatto con altre persone.

Ospedali in difficoltà

Con il passare dei giorni è cambiato il rapporto tra il numero dei ricoverati in terapia intensiva e quello dei pazienti in area non critica. Nei primi giorni quasi tutte le persone colpite dal virus erano già gravemente malate per patologie pregresse e per tutte loro è stato necessario ricorrere alla terapia intensiva. In queste ore, invece, si vede "il volto reale" dell'epidemia, con una grande quantità di persone inizialmente sane che vengono infettate e sviluppano sintomi simili a quelli di una grave influenza. Questi pazienti vengono curati nelle aree "non critiche": molti guariscono, grazie alle cure e al naturale decorso della malattia, ma ci vogliono diversi giorni. Altri, invece, possono peggiorare.