L'agriturismo di Jesolo in cui sono allevati 200 struzzi

A pochi passi dal centro storico di Jesolo si trova l’agriturismo "Antiche Mura" in uno scenario originale: la proprietà, infatti, è circondata dai resti delle mura della cattedrale di di Santa Maria che, secondo gli storici, doveva essere la seconda più grande della zona dopo quella di San Marco a Venezia. Ma a rendere caratteristica l'attività imprenditoriale del titolare, Giorgio Dainese, associato di Terranostra Campagna Amica Venezia, è stata la scelta di dedicarsi all'allevamento di un animale poco comune per la zona, lo struzzo.

Antiche Mura: l'agriturismo in cui si allevano gli struzzi

Nel corso del tempo il numero di struzzi sono aumentati, arrivando ora a 200. «Li seguo dalla nascita, dalla fase di incubazione delle uova alla produzione della carne- spiega Dainese, che ha dato vita ad una delle rare realtà di allevamento di struzzi presenti in Italia - È un animale facile, che si alimenta di vegetali, non si ammala e dal quale si possono ricavare molteplici prodotti, dalla carne rossa, poco calorica e pregiata, alle uova utili per consumo alimentare o per realizzare della raffinata oggettistica, senza contare che si possono ottenere anche pellami di qualità».

I clienti sono affezionati e vengono anche da fuori regione per assaporare i piatti realizzati con la carne di struzzo. «Ora, come tutte le realtà legate alla ristorazione e al turismo, stiamo cercando di far fronte a questo periodo senza dubbio difficile - sottolinea Dainese - ma con la certezza che appena si potrà riprendere il lavoro a pieno ritmo, i clienti arriveranno, per godersi una giornata all’aria aperta, per vedere gli struzzi scorazzare liberi nell’ampia area a loro riservata, per assaggiare dei piatti unici e immergersi allo stesso tempo in un sito archeologico di grande importanza artistico culturale nel nostro territorio».