Venezia, meteo instabile: allerta per vento forte

Dopo un primo assaggio d'estate nel weekend appena trascorso, le previsioni annunciano meteo instabile, piogge e fenomeni temporaleschi. E oggi la Protezione civile del Comune di Venezia ha comunicato che il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso un'allerta per vento forte da nord-est.

L'allerta riguarda l'area lungo la costa e la pianura limitrofa e durerà dalle 10 alle 24 di domani, martedì 16 aprile. Proprio tra martedì e mercoledì si concretizzerà la fusione tra la depressione in risalita dal Nord Africa e il fronte freddo che nel frattempo valicherà le Alpi: il tempo peggiorerà con rovesci e temporali sparsi (spesso accompagnati anche da grandine) maggiormente incisivi su nordest e versante adriatico, come da previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Dalla tarda mattinata di domani è prevista una crescente instabilità con probabili rovesci/temporali sparsi. Le temperature diurne saranno prevalentemente in calo.

